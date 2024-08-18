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18 серпня 2024, 12:24

Колекціонери більше не продають предмети мистецтва, але закладають у банках — Bloomberg

Полотна відомих художників все частіше виступають забезпеченням за кредитами, що вигідно не тільки позичальникам, які можуть як і раніше тримати картини у себе вдома, там і банкам, оскільки предмети мистецтва не схильні до щоденних коливань цін, пише Bloomberg.

Полотна відомих художників все частіше виступають забезпеченням за кредитами, що вигідно не тільки позичальникам, які можуть як і раніше тримати картини у себе вдома, там і банкам, оскільки предмети мистецтва не схильні до щоденних коливань цін, пише Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниАрт-кредитуванняПродаж творів мистецтва у Сполучених Штатах суттєво сповільнився: обсяг продажів на великих травневих аукціонах у Нью-Йорку впав приблизно на 23% порівняно з роком раніше.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Арт-кредитування

Продаж творів мистецтва у Сполучених Штатах суттєво сповільнився: обсяг продажів на великих травневих аукціонах у Нью-Йорку впав приблизно на 23% порівняно з роком раніше.

На цьому фоні колекціонери перестали продавати свої картини та скульптури натомість почавши, використовувати їх як забезпечення за кредитами.

Так, за даними видання, витвори мистецтва, наприклад полотна Пабло Пікассо та Клода Моне, стають запорукою кредитів для ремонту маєтку, купівлі спортивної франшизи, сплати податків та залучення капіталу. Серед інших цілей — маржин-коли, розлучення та банкрутства, тож інтерес до арт-кредитування нескінченний, зазначив Філіп Хоффман, засновник компанії The Fine Art Group.

Кредити під предмети мистецтва функціонують як кредитні лінії та доступні лише багатим людям, враховуючи характер застави. І що більше колекція, то гнучкіші умови надає такому позичальнику банк. Щоб отримати право на арт-кредит у Bank of America та Citigroup, колекція має коштувати щонайменше $10 млн.

Bank of America зазвичай пропонує кредит у розмірі 50% вартості колекції, при цьому вартість кожного предмета повинна становити не менше $100 тисяч (у Citi цей поріг вище — $200 тисяч). Терміни кредитування становлять від одного до трьох років з можливістю продовження, при цьому клієнти можуть зберігати свої експонати вдома, якщо вони знаходяться на території США.

«Навіть в умовах більш високих ставок люди беруть кредити на предмети мистецтва замість того, щоб продавати їх зі знижкою або продавати акції», — сказав Дрю Вотсон, голова відділу послуг з роботи з мистецтвом у Bank of America.

Арт-кредитування цікаве не лише позичальникам, його також активно розвивають самі банки. Хоча точного розміру ринку не визначено, за оцінками Deloitte, у 2024 році обсяг виданих кредитів під заставу творів мистецтва може перевищити $36 млрд, порівняно з $29 — $34 млрд минулого року.

За даними Deloitte, п'ять років тому обсяг таких кредитів складав від $20,3 до $23,6 млрд.

На відміну від акцій, предмети мистецтва не схильні до щоденних коливань і оцінюються щорічно, кажуть банкіри.

«Ми не питаємо щодня, якою є вартість вашого Енді Уорхола», — зазначає Кеті Лінгл, керівник відділу кредитних рішень у США в JPMorgan.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
18 серпня 2024, 16:05
#
І продають теж… і куплять, і перепродають:)))
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