У липні грошова база скоротилася до 1,06 трлн гривень

У липні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Нацбанку, скоротилася на 1,4% до 1 064,909 млрд гривень. Про це свідчать дані НБУ , передають Українські Новини.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Що змінилося

З початку року грошова база зросла на 9% із 976,940 млрд гривень.

Грошова маса у липні зросла на 0,3% до 3 270,566 млрд гривень, а з початку року вона зросла на 6,3% з 3 077,185 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у липні скоротився на 0,2% до 750,144 млрд гривень, з початку року він зріс на 4,7% з 716,167 млрд гривень.

Нагадаємо

За 2023 рік грошова база зросла на 23,3% із 792,537 млрд гривень.