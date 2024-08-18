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18 серпня 2024, 10:38

У липні грошова база скоротилася до 1,06 трлн гривень

У липні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Нацбанку, скоротилася на 1,4% до 1 064,909 млрд гривень. Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

У липні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Нацбанку, скоротилася на 1,4% до 1 064,909 млрд гривень.
Фото: depositphotos

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Що змінилося

З початку року грошова база зросла на 9% із 976,940 млрд гривень.

Грошова маса у липні зросла на 0,3% до 3 270,566 млрд гривень, а з початку року вона зросла на 6,3% з 3 077,185 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у липні скоротився на 0,2% до 750,144 млрд гривень, з початку року він зріс на 4,7% з 716,167 млрд гривень.

Нагадаємо

За 2023 рік грошова база зросла на 23,3% із 792,537 млрд гривень.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Qwerty1999
Qwerty1999
18 серпня 2024, 13:25
#
Рост с 3 077,185 млрд
на 6,3% до 3 270,566 млрд,
а затем сокращение всего
на 1,4% до 1 064,909 млрд.

Что-то цифры никак не сходятся…
В одном месте упоминается денежная масса, в другом уже денежная база, в третьем объем наличных денег в обращении…
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0
bonv
bonv
18 серпня 2024, 16:08
#
Брехня, нахабна брехня й статистика. ©
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