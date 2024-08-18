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18 серпня 2024, 9:10

Уряд планує скасувати прожитковий мінімум в Україні

В Україні планують скасувати прожитковий мінімум. Кабінет міністрів готує заміну. Про це заявила міністр праці та соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

В Україні планують скасувати прожитковий мінімум.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Прожитковий мінімум в Україні планують замінити спеціальною соціальною виплатою. Її розмір визначатиметься індивідуально. На суму впливатиме склад родини.

«Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати», — пояснила Жолнович.

Міністр уточнила, що нова базова виплата буде надаватися у двох випадках:

  • через втрату працездатності;
  • для допомоги в разі відсутності необхідного фінансового забезпечення або, інакше кажучи, через бідність.

За її словами, нинішній прожитковий мінімум не відповідає дійсності, оскільки його розмір занадто малий.

Крім того, міністр зазначила, що впровадження спеціальної соціальної виплати позитивно вплине на усю соціальну систему та економіку.

Нагадаємо

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум становить: загальний показник — 2920 гривень, для дітей до 6 років — 2563 гривні, для неповнолітніх у віці від 6 до 18 років — 3196 гривень, для працездатних осіб — 3028 гривень, для осіб, які втратили працездатність — 2361 гривня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+35
innapcholko
innapcholko
18 серпня 2024, 12:36
#
А они вообще откуда такие цыферки берут — как за такой прожиточный минимум можно снять жилье, оплатить коммунальные услуги, купить покушать, купить средства гигиены, купить одеться, купить лекарства… что вообще происходит?

Да в Украине есть ТЦК — которые делают из Украины — Уркоину! Очень много бюджетных денег направлены на содержания банд ТЦК — которые похищают, насилуют и даже убивают Украинцев!
+
0
bonv
bonv
18 серпня 2024, 16:06
#
А 4 тис баксів вчителям?
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