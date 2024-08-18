Уряд планує скасувати прожитковий мінімум в Україні

В Україні планують скасувати прожитковий мінімум. Кабінет міністрів готує заміну. Про це заявила міністр праці та соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

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Що відомо

Прожитковий мінімум в Україні планують замінити спеціальною соціальною виплатою. Її розмір визначатиметься індивідуально. На суму впливатиме склад родини.

«Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати», — пояснила Жолнович.

Міністр уточнила, що нова базова виплата буде надаватися у двох випадках:

через втрату працездатності;

для допомоги в разі відсутності необхідного фінансового забезпечення або, інакше кажучи, через бідність.

За її словами, нинішній прожитковий мінімум не відповідає дійсності, оскільки його розмір занадто малий.

Крім того, міністр зазначила, що впровадження спеціальної соціальної виплати позитивно вплине на усю соціальну систему та економіку.

Нагадаємо

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум становить: загальний показник — 2920 гривень, для дітей до 6 років — 2563 гривні, для неповнолітніх у віці від 6 до 18 років — 3196 гривень, для працездатних осіб — 3028 гривень, для осіб, які втратили працездатність — 2361 гривня.