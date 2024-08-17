МОЗ відсторонило гендиректора «Охматдиту»

Генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ. Про це написав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

«Про подальші рішення повідомимо додатково, в тому числі й кадрові. Моя позиція — виконувачем обов'язків має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації», — написав міністр.

Ляшко заявив, що усі факти щодо відновлення Охматдиту, зазначені у ЗМІ, вже вивчаються Нацполіцією за його зверненням, а також перевірку проводить НАБУ.

Читайте: Благодійний фонд «Охматдиту» відмовляється переказувати майже 400 млн грн на рахунок лікарні

«Отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду», — пояснив Ляшко.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін, гендиректор медустанови Володимир Жовнір заявив, що Благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство» відмовляється переказувати кошти на рахунок клініки.

«Згідно з Законом України „Про благодійну діяльність та благодійні організації“, благодійний фонд може перерахувати кошти на казначейський рахунок „Охматдиту“ тільки, якщо він зазначить, на що конкретно йому потрібні кошти», — каже Forbes Ukraine юристка БО «Благодійний фонд «Охматдит» Оксана Соколовська.

За її словами, «Охматдит» поки не надав конкретного кошторису або принаймні проєкту відновлення нового корпусу «Охматдиту».

Звичайні українці та український бізнес вже зібрали через фандрейзингову платформу United24 понад 280 млн грн для дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Він уточнив, що до збору коштів долучилися 250 тисяч благодійників, зібрати необхідну суму вдалося менш ніж за добу.

8 липня під час масованого обстрілу країною терористкою міста Києва під удар потрапила дитяча лікарня «Охматдит».