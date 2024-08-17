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17 серпня 2024, 16:10

У Дубаї суд визнав законною виплату зарплати в криптовалюті

Суд першої інстанції Дубая визнав законною виплату заробітної плати у формі цифрових активів. Це рішення ухвалили під час розгляду позову співробітника однієї з місцевих компаній, який звинуватив колишнього роботодавця в невиплаті частини зарплати в токенах EcoWatt (EWT), пише Cointelegraph.

Суд першої інстанції Дубая визнав законною виплату заробітної плати у формі цифрових активів.
Фото: depositphotos

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Що відомо

За наявною інформацією, між фірмою та експрацівником було укладено трудовий договір. У рамках документа частина щомісячних виплат належала фахівцеві у вигляді 5250 EWT. Співробітник подав до суду на компанію через те, що вона заборгувала зарплату в криптовалюті за шість місяців.

Зазначається, що 2023 року суд уже визнавав включення токенів у заробітну плату. Однак тоді влада не змогла забезпечити належну виплату через відсутність конкретного методу оцінки криптовалюти у фіатному вираженні.

Тепер суддя постановив, що компанія зобов’язана погасити заборгованість перед колишнім співробітником у натуральній формі. Іншими словами, вона повинна виплатити криптовалюту відповідно до трудового договору, не переводячи її у фіат.

«Це рішення відображає ширше визнання криптовалюти в трудових договорах і підкреслює визнання судом еволюційної природи фінансових операцій в економіці Web3», — заявила партнер юридичної контори NeosLegal Ірина Хівер.

Фахівець зазначає, що постанова свідчить про прогресивний підхід влади ОАЕ до галузі цифрових активів. Суд у своєму рішенні спирався на закон про цивільні угоди та федеральний декрет-закон № 33 від 2021 року.

Хівер вважає, що дії влади створили прецедент, який сприятиме подальшому проникненню криптовалют у сектор фінансових операцій. Усе це дасть змогу адаптувати наявні бізнес-моделі відповідно до актуальних технологічних можливостей, наголосила юристка.

«Це рішення підтверджує, що якщо трудовий договір містить певні умови, то і компанія, і співробітник повинні їх дотримуватися. Суд визнає, що заробітна плата, незалежно від того, виплачується вона у фіаті чи криптовалюті, є законним правом працівника отримати кошти за обумовлений обсяг роботи», — зазначила Хівер.

Курс криптовалют до долара

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
17 серпня 2024, 16:31
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Осталось ввести оплату в терминалах за крипту и досвидули банки)
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Qwerty1999
Qwerty1999
17 серпня 2024, 17:06
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Осталось ввести оплату криптой
во всех торговых точках…

А банки никуда не денутся…
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Rubi0
Rubi0
17 серпня 2024, 17:16
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А у нас все никак зарплаты в евро не могут узаконить, но не перестают кричать что мы Европа. Европа с гривной 😄
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