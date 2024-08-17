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17 серпня 2024, 9:59

Казахстан заявив про небажання «сліпо дотримуватися» санкцій проти росії

Влада Казахстану не стане «сліпо дотримуватися» санкцій проти росії, якщо вони поставлять під удар інтереси казахстанських компаній, заявив Bloomberg віцепрем'єр республіки Серік Жумангарін.

Влада Казахстану не стане «сліпо дотримуватися» санкцій проти росії, якщо вони поставлять під удар інтереси казахстанських компаній, заявив Bloomberg віцепрем'єр республіки Серік Жумангарін.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПозиція Казахстану«Ми не допустимо, щоб нашим виробникам заборонили торгівлю», — підкреслив Жумангарін.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Позиція Казахстану

«Ми не допустимо, щоб нашим виробникам заборонили торгівлю», — підкреслив Жумангарін. Як приклад нової політики країни щодо санкцій він навів заборону продажу шарикопідшипників, у яких є як військове, так і цивільне застосування. За його словами, Казахстан не збирається дотримуватися цього обмеження, оскільки місцевий завод виробляє їх за специфікацією, яка традиційно використовується лише у Східній Європі та країнах колишнього СРСР.

Водночас Жумангарін запевнив, що Казахстан продовжить дотримуватись основних обмежень, оскільки «не витримає» прямих санкцій Заходу. При цьому казахстанські компанії, що вже потрапили в список санкцій, будуть закриті, додав віцепрем'єр республіки.

Він також зазначив, що деякі із заходів, спрямованих на обмеження доступу росії до товарів, непропорційно нашкодили Казахстану. Водночас західні уряди мало що зробили для того, що компенсувати країні витрати, які вона зазнала від антиросійських санкцій, підкреслив Жумангарін.

За його словами, обмеження проти росії ускладнили торгівлю Казахстану з Європою та змусили країну відправляти свою продукцію в обхід через Каспійське море, а потім через Грузію.

Як зазначає Bloomberg, раніше влада Казахстану публічно не критикувала західні обмеження проти росії. Центральноазіатська країна не приєдналася до міжнародних санкцій через війну в Україні, але намагалася дотримуватись усіх торговельних обмежень. Президент республіки Касим-Жомарт Токаєв неодноразово заявляв, що Астана «однозначно слідуватиме» санкційному режиму щодо росії.

Нагадаємо

Щоб виключити обхід антиросійських санкцій та обмеження паралельного імпорту, з квітня 2023 року Казахстан почав вимагати оформлення супровідних накладних на товари під час торгівлі з країнами Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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