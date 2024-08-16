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16 серпня 2024, 17:11

В МЗС росії закликали населення готуватися до довгого життя під санкціями

Санкційні обмеження, запроваджені Заходом проти росії, залишатимуться на десятиліття незалежно від результатів завершення війни в Україні. Про це заявив директор департаменту економічного співробітництва МЗС рф Дмитро Біричевський. Про це пише Liga.net.

Санкційні обмеження, запроваджені Заходом проти росії, залишатимуться на десятиліття незалежно від результатів завершення війни в Україні.
Фото: Укрінформ

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«Ця історія на десятиліття. Яким би не був процес та результат врегулювання», — сказав російський дипломат, виступаючи на дискусійному клубі «Валдай».

За словами Біричевського, метою західних санкцій є «несумлінна конкуренція». А війна рф проти України стала лише «приводом», адже обмеження були запроваджені «набагато раніше».

«Вони накладають нові санкції, нові обмеження. Ось така спіраль іде. І чекати, що це припиниться, — я б на це не розраховував», — сказав представник російського МЗС.

Біричевський додав, що йдеться про персональні, секторальні обмежувальні заходи та заморожування активів, яких проти москви введено вже понад 20 000.

За його словами, «більшість країн світу все-таки не приєдналася до цих заходів», але вони «змушені їх виконувати, тому що американці мають „вторинку“ — вторинні санкції».

Якими б важкими не були санкції для промисловості та банківської системи, вони змушують росію «перебудовувати структуру економіки», додав Біричевський.

«Ми на початку 90-х вважали, що у нас є нафта, газ — ми все інше купимо за кордоном. А ось зараз не купимо», — сказав російський чиновник.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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penetrator1963
penetrator1963
16 серпня 2024, 17:55
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О какой «недобросовестной конкуренции» чешет этот бирычевский, если он сам же и подтверждает, что кроме нефти и газа (¾ всего экспорта) раша ничего по большому счёту и не экспортировала? а ограничение на этот сектор наложили только в 2023. и то так наложили…
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