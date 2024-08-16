Кабмін схвалив експериментальні зміни щодо військового обліку

Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів». Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що у ній йдеться про кілька важливих аспектів, які сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Військовий облік для призовників

Хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.

Перевірка документів за кордоном

Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів. Вони проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему «Трембіта».

Внесення до реєстру

Хлопці віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК.

Також це стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном.

Перелік громадян

Буде сформований перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до ЄДРПВР і які підлягають постановці на військовий облік.

«Проєкт постанови розробляли Мінреінтеграції спільно з Міноборони, ДМС, МВС і Генштабом ЗСУ», — йдеться у повідомленні.