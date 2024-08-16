Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів». Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.
Кабмін схвалив експериментальні зміни щодо військового обліку
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Зазначається, що у ній йдеться про кілька важливих аспектів, які сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Військовий облік для призовників
Хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.
Перевірка документів за кордоном
Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів. Вони проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему «Трембіта».
Внесення до реєстру
Хлопці віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК.
Також це стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном.
Перелік громадян
Буде сформований перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до ЄДРПВР і які підлягають постановці на військовий облік.
«Проєкт постанови розробляли Мінреінтеграції спільно з Міноборони, ДМС, МВС і Генштабом ЗСУ», — йдеться у повідомленні.
Коментарі