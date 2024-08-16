Як пенсіонеру заробити на криптовалюті

Сьогодні традиційні способи накопичення пенсії не можуть забезпечити гідний рівень життя в нашій країні, а державна пенсія у розмірі 2000−5000 гривень звучить як жарт. Олії у вогонь додає і постійна інфляція. Криптовалюта здатна стати цікавим варіантом для збільшення пенсійних накопичень, але перш ніж інвестувати в крипту, важливо розуміти ризики і можливості. У цій статті Обміфай , відомий моніторинг криптообмінників, розглядає питання заробітку на криптовалютах пенсіонерам.

Як забезпечити собі пенсію за допомогою криптовалюти?

Усі ми чули про цифрові активи, які можуть значно зрости у ціні за короткий проміжок часу. Це дозволяє інвесторам отримувати хорошу дохідність, що особливо важливо в умовах інфляції та нестабільності традиційних фінансових ринків. Проте висока волатильність криптовалюти також може призвести до значних втрат, тому важливо ретельно планувати і розподіляти свої пенсійні накопичення.

Способи заробітку на криптовалюті

Існує декілька способів заробітку на криптовалюті, які можуть підійти пенсіонерам:

Стейкінг

Це процес утримання криптовалюти в гаманці для підтримання операцій блокчейну. В обмін на це користувачі отримують винагороду у вигляді нових монет. Стейкінг дозволяє отримувати пасивний дохід, не вимагаючи активної участі у торгівлі активами.

Стейкінг чимось схожий на банківський депозит, тільки він більш дохідний. Наприклад, Монобанк зараз пропонує дохідність до 2.1% річних при мінімальній тривалості депозиту у валюті 3 місяці. Такий «дохід» навіть не покриває інфляцію. До того ж, такий «високий» відсоток доступний тільки без дострокового розірвання. Водночас, одна з популярних бірж пропонує стейкінг активу USDT з дохідністю до 18.64% річних, при цьому мінімальний термін депозиту всього 10 днів. Без проблем і покриє інфляцію і дасть додатковий дохід зверху.

Плюс, на біржах зазвичай є функція моментального припинення договору і виплати грошей, якщо у вас щось сталося. Суцільні переваги! Стейкінг варто розглядати як альтернативу банківському депозиту або здачі житла в оренду як додатковий дохід до пенсії.

Ризики: біржа у будь-який момент може «зіскамитися» або просто закритися. Але точно так само ймовірний варіант і з будь-яким банком, так що це не показник.

Інвестиції

Хто не мріє вкласти в активи з розрахунком на їх довгострокове зростання. Пенсіонери можуть вибрати фундаментальні криптовалюти з високою капіталізацією, такі як Bitcoin або Ethereum, які вважаються відносно стабільними та перспективними активами з хорошою дохідністю. Важливо диверсифікувати свій портфель, щоб знизити ризики.

Ризики: просадка ринку. Активи можуть бути волатильними і піти в мінус, таким чином зменшивши кількість накопичень замість зростання.

Майнінг

Процес створення нових монет шляхом виконання складних обчислювальних завдань. Хоча для цього методу потрібен початковий капітал на обладнання та електрику, майнінг здатен забезпечити стабільну дохідність як додаток до пенсії. Однак, це вимагає технічної грамотності та значних вкладень на старті.

Ризики: відключення електрики, необхідність початкових інвестицій та технічні навички для підтримки процесу.

Торгівля на біржах

Активна торгівля на криптовалютних біржах може приносити високий дохід, але також пов’язана з високим ризиком. Пенсіонери, які мають досвід і знання ринку, можуть використовувати цей спосіб для збільшення своїх накопичень і додаткового доходу до пенсії. Важливо слідувати стратегії і не піддаватися емоціям.

Ризики: просадка ринку, волатильність активів, необхідність серйозного навчання і постійного моніторингу ринку.

Яку частину пенсійних накопичень слід розподілити на крипту?

Інвестування в криптовалюту завжди має бути частиною диверсифікованого пенсійного портфеля. Спеціалісти рекомендують не вкладати більше 5−10 відсотків своїх пенсійних накопичень у криптовалюти. Такий підхід дозволяє мінімізувати ризики і уникнути значних втрат у разі падіння ринку і високої інфляції.

Пенсіонери повинні враховувати свій вік, фінансове становище і рівень толерантності до ризику. Криптовалюта волатильна, і її вартість може різко коливатися. Тому важливо мати чіткий план і стратегію, а також не вкладати у свій портфель гроші, які можуть знадобитися у найближчому майбутньому.

Висновок: чи варто відкладати криптовалюту на пенсію?

Електронна валюта може стати корисним інструментом для збільшення накопичень до пенсії, але вимагає обережного підходу. Висока дохідність і перспектива довгострокового зростання роблять крипту привабливою, проте волатильність і ризики можуть призвести до значних втрат. Пенсіонерам слід ретельно оцінювати свої фінансові можливості та ризики, перш ніж вкладати гроші в криптовалюти.

Яку б стратегію ви не обрали, важливо пам'ятати про необхідність диверсифікації та регулярного перегляду свого інвестиційного портфеля. В умовах інфляції та економічної нестабільності криптовалюта може стати додатковим джерелом доходу до пенсії або ж забезпечити більш комфортну, у порівнянні з державною, пенсію.

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