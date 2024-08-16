Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на 19 копійок

Національний банк України встановив на 16 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,1382 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 19 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 16 серпня встановив офіційний курс євро на рівні 45,30 грн (на 15 серпня було встановлено на рівні 45,54 грн). Європейська валюта подешевшала на 24 копійки.

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