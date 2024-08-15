Національний банк України встановив на 15 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,3262 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 2 копійки.
15 серпня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на дві копійки
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Валютний ринок
НБУ на 15 серпня встановив офіційний курс євро на рівні 45,54 грн (на 14 серпня було встановлено на рівні 45,19 грн). Європейська валюта подорожчала на 35 копійок.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
заниматься манипуляциями
и жонглировать словами…
Когда под конец торговой сессии курс $ выше, чем оф.курс НБУ на завтра — вы всегда озвучиваете курс конца торговой сессии.
Когда под конец торговой сессии курс $ ниже, чем оф курс НБУ на завтра — вы всегда озвучиваете оф.курс НБУ.
Когда доллар дорожает, вы пишите о росте стоимости доллара.
Когда доллар дешевеет, вы все равно пишите о росте, но теперь гривны.
Уважаемая редакция — ваши потуги использовать в своих текстах о валюте только один термин «рост» выглядят не профессионально, а иногда даже довольно смешно…
P.S. Я понимаю, что мне если и ответят, то напишут, что «мы так видим» или «у нас так принято», но ведь вы самый читаемый украинский интернет-ресурс о валюте и финансах, так может стоит повышать планку требований к себе любимым и использовать общепринятые термины, как «дорожать» или «дешеветь», а не только один «рост» на все случаи жизни.