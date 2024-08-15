Австрія дозволить українським біженцям отримати посвідку на постійне проживання

Вимушені переселенці з України в Австрії зможуть з 1 жовтня подавати заявки на отримання так званої «червоно-біло-червоної - картки плюс» (RWR+) для отримання необмеженого доступу до ринку праці, однак за умови виконання низки вимог. Інформаційну кампанію з цього приводу запустила влада Відня, передає Укрінформ.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ми хочемо, щоб українці у Відні знали про можливості, які зараз відкриті для них. Це дає переселенцям та їхнім роботодавцям довгострокову перспективу незалежно від їхнього статусу переселенця», — зазначив заступник мера Відня та член міської ради з питань інтеграції Крістоф Відеркер.

На додаток до інформаційних сторінок про вимоги та терміни для отримання RWR+ будуть також розміщені публікації в соцмережах українською мовою та створено систему онлайн-реєстрації, яка буде активована з 2 вересня 2024 року.

RWR+ є одним з австрійських дозволів на проживання, який дозволяє жити і працювати в країні як самозайнятий чи найнятий працівник, не будучи обмеженим конкретною компанією чи місцеперебуванням і з можливістю зміни працедавця в будь-який час.

Умови отримання RWR+

Для отримання RWR+ українцями, які зараз мають посвідчення особи для переміщених осіб («блакитну картку») мають бути виконані ряд вимог — передусім потрібно протягом останніх двох років пропрацювати принаймні 12 місяців, маючи повне страхування та повну зайнятість та мати змогу забезпечити себе самостійно.

Крім того, заявники повинні мати реальну перспективу отримання доходу в 1218 євро на місяць (на одну особу) або 1921 євро на місяць (у випадку подружньої пари).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Австрія створила фонд на 500 мільйонів євро для підтримки інвестицій в Україну.