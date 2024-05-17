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17 травня 2024, 9:03

Австрія створила фонд на 500 мільйонів євро для підтримки інвестицій в Україну

Міністерство фінансів та Казначейство Австрії створили фонд, який протягом наступних 5 років планує виділити до 500 млн євро для підтримки австрійського експорту в Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Австрії.

Міністерство фінансів та Казначейство Австрії створили фонд, який протягом наступних 5 років планує виділити до 500 млн євро для підтримки австрійського експорту в Україну.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що залучення коштів від міжнародних фінансових інституцій може навіть збільшити обсяг фінансування до 1 млрд євро.

Приблизно 100 млн євро на рік призначені для нового бізнесу. Це також відкриє можливості для австрійських експортерів у відновленні України.

На першому етапі будуть можливі малі та середні угоди в державному секторі на основі державної гарантії.

«Це дозволить нам здійснювати життєво важливі для України інвестиції. До них відносяться постачання питної води і тепла, забезпечення і відновлення транспортного сектору з дорогами, мостами і залізничною інфраструктурою, а також угоди з постачання та інвестиції, такі як спільні майстерні для автобусів, трамваїв і поїздів», — заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

Проєктні заявки в рамках Програми для України запрацюють з середини травня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Австрія виділяє 21,5 млн євро із закордонного фонду катастроф на гуманітарну допомогу в різних куточках світу. 2 млн євро нададуть на гуманітарні проєкти в Україні.

Джерело: Мінфін
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