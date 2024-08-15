Аналітики очікують, що BlackRock запустить власний блокчейн

Експерти з Token Terminal прогнозують , що інвестиційна компанія BlackRock створить власний блокчейн і «діятиме за тою самою схемою, що і Coinbase» .

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На думку аналітиків, це дасть змогу BlackRock сконцентрувати облік за всіма класами активів у єдиній, глобальній бухгалтерській книзі.

Крім того, у Token Terminal вивчили криптовалютну стратегію компанії. За їхніми даними, фірма ділить клас криптоактивів на три різні групи: криптовалюти (крім стейблкоїнів), «стабільні монети» та токенізовані активи (наприклад, BUIDL).

Переваги біткоїна

Аналітики також заявили, що фірма бачить три «унікальні» переваги біткоїна як активу, а саме:

доступність у всьому світі;

транскордонні платежі, ефективність транзакцій;

обмежена пропозиція.

За даними Token Terminal, у BlackRock вважають, що технологія блокчейн може поліпшити ринки капіталу, підвищивши прозорість та доступність для інвесторів, а також знизивши комісії.