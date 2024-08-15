Влада Ірану платитиме по $20 за повідомлення про нелегальний майнінг

В Ірані громадяни, які повідомлять владі про нелегальний майнінг криптоактивів, отримають винагороду в розмірі 1 млн томанів (близько $20). Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на директора державної електроенергетичної компанії Tavanir Мостафу Раджабі Машхаді.

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Що відомо

За його словами, країна зіткнулася з аномальною спекою. У зв’язку з цим навантаження на електромережі підскочило. Нелегальні майнери, зі свого боку, підвищують його ще сильніше, що призводить до перебоїв, підкреслив Машхаді.

Фінансова винагорода дасть змогу підштовхнути громадськість до співпраці, зазначив він.

«Той, хто повідомить про випадок нелегального майнінгу, отримає винагороду в розмірі 1 млн томанів», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у заяві видання йдеться про тумани/томани, хоча офіційною валютою Ірану вважається ріал. Однак 2019 року Ісламська консультативна рада Ірану затвердила грошову реформу, яка фактично має «прибрати чотири нулі».

Вона передбачає перехід на томани. При цьому 1 томан відповідає 10 000 ріалів.

Також глава Tavanir заявив, що в країні виявлено 230 000 пристроїв для видобутку криптоактивів, які під'єднані до мережі незаконно. Їхню загальну потужність оцінюють у 800−900 МВт. Енерговитрати на них можна порівняти з показниками провінції Марказі, додав він.

За словами чиновника, багато з пристроїв розташовані в соціальних об'єктах, школах або мечетях. Це дає змогу їхнім власникам платити за електрику за нижчим тарифом, що призводить до додаткових втрат.