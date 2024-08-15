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15 серпня 2024, 17:45

Прибуток UBS за квартал виявився вищим за очікуваний

Швейцарский банковский гигант UBS начнет обратный выкуп акций на сумму до $2 млрд InVentureШвейцарський фінхолдинг UBS повідомив, що його прибуток за минулий квартал вдвічі перевершив ринкові очікування завдяки сильній економії від інтеграції Credit Suisse та доходам від інвестиційно-банківських сервісів. Чистий прибуток банку за підсумками квітня-червня досяг $1,1 мільярда, тоді як аналітики говорили про $528 мільйонів. Інформацію передають експерти LBLV.

Підсумки у різних фінансових сферах були неоднозначними. Доходи інвестиційно-банківського підрозділу збільшились, як і в інших компаній. Показники непрофільних та застарілих сегментів UBS теж виявилися сильними. Котирування фірми піднялися на 3,1%, обігнавши нішу банків у Європі.

UBS повідомив, що розміри економії від інтеграції з Credit Suisse перевершили прогнози. При цьому експерти з Deutsche Bank зазначили, що показники сегментів UBS Global Wealth Management і Personal and Corporate Banking, що виявилися слабшими за очікувані, скоригували підсумковий результат. 2023-го банк купив свого давнього суперника Credit Suisse для його порятунку, організованого владою Швейцарії після банкрутства через серію провалів і скандалів.

З початку року UBS заощадив понад $900 мільйонів

CEO банку Серджіо Ермотті зазначив, що підсумки першої половини року показують суттєвий прогрес, якого він досяг після покупки Credit Suisse. За його словами, зараз UBS має усі можливості, щоб досягти фінансових цілей і повернутися до тієї ж прибутковості, що була до появи проблем з її конкурентом.

Ермотті заявив, що його банк переходить до нової стадії інтеграції, яка буде особливо важливою для реалізації наступних значних витрат, капіталу, фінансування та податкових пільг. За словами експертів з Deutsche Bank, скорочення стягнень відбувається швидше, ніж передбачалося, а чисті надходження виявилися значними у Global Wealth Management, але не в Asset Management. Аналітики lblv.com звертають увагу на збереження невизначеності щодо рентабельності капіталу.

UBS повідомив, що досяг $900 мільйонів додаткової валової економії витрат. Це приблизно 45% від сукупної річної мети за таким показником. З ІІ кварталу 2023-го банк скоротив застарілі та не пов'язані з основним профілем активи на 42%. Тут включено зниження на $8 мільярдів щодо попереднього звітного періоду.

Олександр Чорний, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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