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15 серпня 2024, 14:11

Wizz Air запускає річний «проїзний»: вартість та умови

Угорський лоукостер Wizz Air запускає абонемент All you can fly на необмежену кількість польотів рейсами компанії на всіх напрямках протягом року. Про це повідомили в компанії,пише Ліга.

Угорський лоукостер Wizz Air запускає абонемент All you can fly на необмежену кількість польотів рейсами компанії на всіх напрямках протягом року.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Компанія стверджує, що це перша в історії подібна пропозиція в Європі.

Вартість передплати проїзного, що дає змогу пасажирам бронювати перельоти в один бік і туди, і назад протягом усього року, становить 499 євро. А з п'ятниці, 16 серпня, його ціна зросте до 599 євро.

За умовами, вказаними на сайті авіакомпанії, пасажири можуть бронювати рейси без обмежень за будь-яким з міжнародних напрямків, включно з Афінами, Мадридом, Парижем і Рейк'явіком, не пізніше ніж за три дні до вильоту. Водночас період бронювання відкриється у вересні.

За кожне бронювання стягується додаткова фіксована плата розміром 9,99 євро, а за багаж понад одну особисту річ стягуватиметься додаткова плата.

Авіакомпанія заявила, що спочатку планує випустити 10 000 абонементів All you can fly, а в розділі запитань на її вебсайті зазначається, що місця надаватимуться за наявності залежно від «низки зовнішніх і внутрішніх факторів».

Запуск безлімітного абонемента Wizz Air стався після того, як на початку серпня авіакомпанія знизила прогноз річного прибутку через падіння операційного прибутку в першому кварталі на 44%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Anatoll France
Anatoll France
15 серпня 2024, 15:45
#
Я прям в захваті! Зараз прям куплю і полечу!(ні) Ви там зовсім відірвані від реальності.
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0
POWER POINT
POWER POINT
15 серпня 2024, 16:28
#
Anatoll France, а що не так в статті?
Наприклад квиткі по ЕС зараз день-на третій то буде 200 Евроб за місяць 40, а якщо ти літаєш 5−10 разів на місяць то чому не спростити і здешевіти питання?
А реальність в тому, що Ви, чомусь, забули що є люди які залишились живі, але не настільки щоб їх вже не Виключили з військового обліку.
А не тільки ухилянти, якім закордон тіки Тиса…
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0
veritas69
veritas69
15 серпня 2024, 16:41
#
Така схема не пройде — як завжди місця вистачить не всім
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