Wizz Air запускає річний «проїзний»: вартість та умови

Угорський лоукостер Wizz Air запускає абонемент All you can fly на необмежену кількість польотів рейсами компанії на всіх напрямках протягом року. Про це повідомили в компанії, пише Ліга.

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Що відомо

Компанія стверджує, що це перша в історії подібна пропозиція в Європі.

Вартість передплати проїзного, що дає змогу пасажирам бронювати перельоти в один бік і туди, і назад протягом усього року, становить 499 євро. А з п'ятниці, 16 серпня, його ціна зросте до 599 євро.

За умовами, вказаними на сайті авіакомпанії, пасажири можуть бронювати рейси без обмежень за будь-яким з міжнародних напрямків, включно з Афінами, Мадридом, Парижем і Рейк'явіком, не пізніше ніж за три дні до вильоту. Водночас період бронювання відкриється у вересні.

За кожне бронювання стягується додаткова фіксована плата розміром 9,99 євро, а за багаж понад одну особисту річ стягуватиметься додаткова плата.

Авіакомпанія заявила, що спочатку планує випустити 10 000 абонементів All you can fly, а в розділі запитань на її вебсайті зазначається, що місця надаватимуться за наявності залежно від «низки зовнішніх і внутрішніх факторів».

Запуск безлімітного абонемента Wizz Air стався після того, як на початку серпня авіакомпанія знизила прогноз річного прибутку через падіння операційного прибутку в першому кварталі на 44%.