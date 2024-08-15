Чи готові українські компанії до працевлаштування ветеранів — дослідження Work.ua

У 2024 році кількість вакансій для ветеранів зросла на 82%. Проте аналітика показує, що роботодавці мають низку упереджень до цієї категорії працівників: рідко готові запропонувати їм керівні посади та ототожнюють із людьми з інвалідністю. Про це йдеться в дослідженні Work.ua.

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За попередніми оцінками Міністерства у справах ветеранів, після завершення війни кількість ветеранів і членів їхніх родин становитиме близько 5−6 мільйонів осіб. Також аналітика Українського ветеранського фонду свідчить, що працевлаштування цієї категорії людей є одним із викликів сьогодення:

Лише 13% ветеранів не мали перешкод при працевлаштуванні.

Тільки третина респондентів з-поміж мобілізованих хоче повернутися на своє робоче місце.

Абсолютна більшість респондентів передбачають ймовірність відсутності роботи, інклюзивного простору й адаптованого робочого місця для осіб з інвалідністю.

Понад 60% компаній не мають досвіду працевлаштування ветеранів.

Водночас на ринку праці вирує дефіцит кадрів. Роботодавцям бракує працівників, а їхній найм викликає все більше труднощів. За оцінками Міністерства економіки, Україні необхідно залучити 4,5 млн додаткових працівників, щоб забезпечити щорічне зростання ВВП.

У 2024 році вакансій для ветеранів побільшало на 82%

При розміщенні вакансії на сайті Work.ua роботодавець може позначити її фільтром «Для ветерана». Якщо у лютому 2022 року таких пропозицій роботи було 3 229, то у червні 2024 — вже 12 334. Тобто їхня кількість зросла майже у 4 рази.

На вакансії для ветеранів впливали всі ті чинники, що і на загальний ринок праці: бачимо різке падіння пропозицій роботи після початку повномасштабного вторгнення, просідання у грудні, який є «низьким» сезоном тощо.

Водночас протягом 2024 року кількість вакансій для ветеранів зросла на 82%, що не синхронізується із загальним ринком праці, де роботи побільшало на 22% (що теж чимало).

Що могло вплинути на ситуацію? Маємо декілька гіпотез:

Роботодавці стикнулися з дефіцитом кадрів, що змушує їх долати упередження до різних категорій працівників, зокрема й ветеранів.

Ця тема активно обговорюється в різних середовищах: в громадському секторі, на рівні великого бізнесу, міжнародних інституцій тощо. В інформаційному просторі зʼявляється більше матеріалів, досліджень, кейсів про працевлаштування ветеранів. Наприклад, на Work.ua є окремий розділ «Найм ветеранів». Це також дозволяє зняти певну стигму з цієї теми.

Але не будемо заперечувати очевидного: поки що вакансій для ветеранів досить мало — лише 11% від усіх пропозицій роботи.

Які області виявилися не надто дружніми до ветеранів

Хто шукає ветеранів і на які посади? Аналітики проаналізували розподіл відповідних пропозицій за областями.

Зʼясувалося, що в абсолютних числах найбільшу кількість роботи ветеранам пропонують роботодавці на Київщині та ті, що шукають віддалених працівників (переважно у сферу IT, маркетингу, продажів).

За ними йдуть роботодавці з Львівської, Дніпропетровської, Одеської та Івано-Франківської області. Тут немає нічого дивного, адже в цих областях бачимо найбільше вакансій на ринку праці в цілому.

Як проаналізувати частки вакансій для ветеранів у кожній області, стає цікавіше. Бачимо, що в лідерах Херсонська, Тернопільська, Львівська та Миколаївська області. Натомість найменшу частку роботи для ветеранів маємо на Донеччині, Харківщині та Полтавщині.

Роботодавці не бачать ветеранів на керівних посадах

Розподіл вакансій для ветеранів за галузями показує, що роботодавці бачать їх у стереотипно чоловічих сферах, як-от транспорт, звʼязок, охорона.

Найрідше вакансії ветеранам пропонують у категоріях «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» (менш як 6% вакансій) і «Краса, фітнес, спорт» (3%).

У десятку посад, які найчастіше позначають підхожими до ветеранів, потрапили:

водій (1 131 пропозиція роботи у червні);

менеджер з продажу (714);

продавець-консультант (615);

вантажник (465);

касир (421);

менеджер по роботі з клієнтами (397);

інспектор відділу охорони (359);

експедитор (291);

різноробочий (290);

комірник (274);

кухар (230).

Зауважимо, що 7 із 10 посад у цьому переліку збігаються із десяткою найпопулярніших вакансій на загальному ринку праці.

Наступна десятка посад для ветеранів також складається практично лише з робітничих професій: бухгалтер, прибиральниця, слюсар, електрик, торговий представник, оператор АЗК, оператор контакт-центру, провізор, швачка.

Ще декілька важливих висновків щодо вакансій, які роботодавці позначають фільтром «Для ветеранів»:

Майже 70% вакансій для ветеранів позначені також як «Для людей з інвалідністю». Реальність така, що війна триває і ветеранами стають або за віком, або після поранення, або за сімейними обставинами.

Нерідко (у 66% випадків) вакансії для ветеранів позначають як підхожі для студентів. Також 40% вакансій для ветеранів водночас мають фільтр «Для пенсіонерів».

У 51% пропозицій роботи для ветеранів не вимагається досвід роботи. Тоді як на ринку праці в цілому таких вакансій 42%.

У 15% вакансій ветеранам пропонують роботу з неповною зайнятістю, у 7% — дистанційну роботу. Це відповідає загальним тенденціям.

Чи готові компанії йти назустріч ветеранам: підсумки чекліста

18 грудня 2023 року Work.ua презентував інструмент самооцінки для організацій — чекліст «Наскільки ваша компанія готова брати на роботу ветеранів». Він дає змогу роботодавцям зрозуміти, що в компанії вже зроблено для успішного найму ветеранів, а над чим ще потрібно попрацювати.

На сьогодні чекліст пройшли понад 2 000 компаній. Він складається з 43 запитань, які розділені за блоками: «Насамперед», «Пошук і найм», «Здоров'я і безбар'єрність», «Адаптація та психологічна підтримка» і «Корпоративні практики та соціальна відповідальність».