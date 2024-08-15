Старий сайт Укрзалізниці припиняє продаж квитків

З 1 вересня сервіс Укрзалізниці для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків за адресою booking.uz.gov.ua перестане працювати. Придбати квитки можна на новому сайті та у застосунку компанії. Про це повідомив керівник пасажирського напряму Укрзалізниці Олександр Перцовський в інтерв'ю Forbes Ukraine.

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«Розроблений у 2017 році на замовлення УЗ сервіс для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків за адресою booking.uz.gov.ua з 1 вересня припинить продаж квитків», — заявив він.

Клієнти зможуть й надалі купувати квитки онлайн через мобільний застосунок та новий сайт (booking-new.uz.gov.ua) Укрзалізниці, а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.

За старим доменом буде відкриватися вже нова версія сайту. Але користувач ще зможе зайти на той сервіс, щоб переглянути квитки.

«Зараз Укрзалізниця продає онлайн 85% квитків. Це один з найвищих показників у Європі», — повідомив Перцовський.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрзалізниця поширює верифікацію через «Дія.Підпис» на низку потягів до Польщі.