З 1 вересня сервіс Укрзалізниці для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків за адресою booking.uz.gov.ua перестане працювати. Придбати квитки можна на новому сайті та у застосунку компанії. Про це повідомив керівник пасажирського напряму Укрзалізниці Олександр Перцовський в інтерв'ю Forbes Ukraine.
Старий сайт Укрзалізниці припиняє продаж квитків
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«Розроблений у 2017 році на замовлення УЗ сервіс для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків за адресою booking.uz.gov.ua з 1 вересня припинить продаж квитків», — заявив він.
Клієнти зможуть й надалі купувати квитки онлайн через мобільний застосунок та новий сайт (booking-new.uz.gov.ua) Укрзалізниці, а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.
За старим доменом буде відкриватися вже нова версія сайту. Але користувач ще зможе зайти на той сервіс, щоб переглянути квитки.
«Зараз Укрзалізниця продає онлайн 85% квитків. Це один з найвищих показників у Європі», — повідомив Перцовський.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Укрзалізниця поширює верифікацію через «Дія.Підпис» на низку потягів до Польщі.
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