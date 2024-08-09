В Україні попит на електромобілі за рік зріс на 38%

У липні 2024 року український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно липня минулого року попит на електромобілі зріс на 38%. Про це повідомляє Укравтопром.

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Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV склала 21%, проти 17% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4684 шт. (нових — 980 шт., уживаних — 3704 шт.). Серед 103 комерційних електромобілів новими були лише 6 авто.

Найпопулярніші моделі

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

Honda M-NV — 239 од.;

BYD Song Plus — 127 од.;

Nissan Ariya — 118 од.;

Volkswagen iD.4 — 88 од.;

Zeekr 001 — 69 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf — 529 од.;

Tesla Model 3 — 433 од.;

Tesla Model Y — 419 од.;

Tesla Model S — 217 од.;

Volkswagen e-Golf — 209 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.