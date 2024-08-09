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9 серпня 2024, 10:47

В Україні попит на електромобілі за рік зріс на 38%

У липні 2024 року український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно липня минулого року попит на електромобілі зріс на 38%. Про це повідомляє Укравтопром.

У липні 2024 року український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV склала 21%, проти 17% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4684 шт. (нових — 980 шт., уживаних — 3704 шт.). Серед 103 комерційних електромобілів новими були лише 6 авто.

Найпопулярніші моделі

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  • Honda M-NV — 239 од.;
  • BYD Song Plus — 127 од.;
  • Nissan Ariya — 118 од.;
  • Volkswagen iD.4 — 88 од.;
  • Zeekr 001 — 69 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • Nissan Leaf — 529 од.;
  • Tesla Model 3 — 433 од.;
  • Tesla Model Y — 419 од.;
  • Tesla Model S — 217 од.;
  • Volkswagen e-Golf — 209 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
9 серпня 2024, 11:19
#
По світі падає, в Україні росте. Все як завжди:)
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
9 серпня 2024, 11:35
#
C такими ценами на бенз скоро все будут или на электрике или на газе, даже на гибриды люди газ ставят
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