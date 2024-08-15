Пенсійний фонд направив 35 мільярдів на пенсії за серпень

Станом на 14 серпня на пенсійні виплати Пенсійний Фонд спрямував 35 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

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Скільки профінансовано

на пенсійні виплати — 35 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 7,4 млрд грн, через уповноважені банки — 27,6 млрд грн;

на виплату житлових субсидій та пільг — 1336 млн грн;

страхових виплат — 1911,6 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 756,4 млн грн.

У серпні надано 477 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

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