Станом на 14 серпня на пенсійні виплати Пенсійний Фонд спрямував 35 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.
15 серпня 2024, 10:46
Пенсійний фонд направив 35 мільярдів на пенсії за серпень
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Скільки профінансовано
- на пенсійні виплати — 35 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 7,4 млрд грн, через уповноважені банки — 27,6 млрд грн;
- на виплату житлових субсидій та пільг — 1336 млн грн;
- страхових виплат — 1911,6 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 756,4 млн грн.
У серпні надано 477 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
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Джерело: Мінфін
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