Mars купує виробника чипсів Pringles за $36 мільярдів

Американська компанія Mars погодилася придбати відомого виробника сухих сніданків Kellanova за майже $36 млрд, об'єднавши дві великі харчові компанії і зробивши цю угоду однією з найбільших цьогоріч. Про це повідомляє Bloomberg.

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Mars заплатить готівкою $83,50 за акцію Kellanova, виробника чипсів Pringles і вафель Eggo, йдеться у спільній заяві компаній.

Акції Kellanova зросли на 8,7% під час торгів перед відкриттям бірж у США.

Зазначається, що зараз індустрія упакованих харчових продуктів переживає непрості часи на тлі зменшення обсягів продажів, сповільнення темпів свого зростання та послаблення попиту з боку споживачів у світі.

Крім цього, компанії шукають інновації та нові ринки, щоб збільшити продажі, оскільки покупці починають відмовлятися від їхніх товарів через зростання цін.

У Kellanova справи кращі, ніж у більшості її конкурентів, завдяки ряду високих прибутків, оскільки наприкінці минулого року вона відокремилася від компанії WK Kellogg Co.

Для Mars купівля компанії Kellanova допоможе диверсифікувати портфель шоколадних виробів від какао, ціни на яке цього року зросли до історичного рівня.

Kellanova також допоможе Mars збільшити обсяги продажів на міжнародних ринках.

Після закриття угоди Kellanova стане частиною підрозділу Mars Snacking, який компанія планує подвоїти протягом наступного десятиліття.