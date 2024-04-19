Ціни на какао досягли нового рекорду

Ф'ючерси на какао в Нью-Йорку досягли нового рекорду, оскільки темпи переробки на шоколадних фабриках зберігаються, попри глобальний дефіцит пропозиції та великі ціни. Про це повідомляє Bloomberg.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Найактивніший контракт зріс на 5% і досяг історичного максимуму в $11 578 за метричну тонну на початку торгів у п'ятницю, 19 квітня.

Дані, опубліковані в четвер після закриття ринку, показали, що так звані шліфування, коли какао перетворюється на масло та порошок, що використовується в кондитерських виробах, зросли майже на 4% у Північній Америці протягом першого кварталу порівняно з тим же періодом рік тому.

Переробка в Європі впала лише приблизно на 2%, а в Азії — ще менше. Ці дані з'явилися на тлі того, що ф'ючерсні ціни на какао з початку 2024 року зросли більш ніж удвічі.

Причина подорожчання

За повідомленням Bloomberg, посадки дерев какао в Нігерії та збирання врожаю в середині року знаходяться під загрозою зриву. Агентство гідрологічної служби Нігерії попередило про сильну повінь в основних районах вирощування какао в країні, пише видання.

«До числа схильних до повеней районів Нігерії входять Ондо, Крос-Рівер, Осун, Ойо, Огун, Тараба і Дельта», — заявив у середу міністр водних ресурсів і санітарії Нігерії Джозеф Уцев. На зазначені території припадає 94% виробництва какао у країні.

Очікується, що в цій західноафриканській країні — п'ятому у світі виробнику какао — обсяг виробництва у 2024 році знизиться до 225 тис. тонн порівняно з попереднім прогнозом у 280 тис.-300 тис. тонн. Про це повідомляла у лютому Асоціація какао — виробників Нігерії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в березні 2024 року ціни на какао-боби перевищили $10 тисяч за тонну. Тоді це був новий рекорд.