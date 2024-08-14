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14 серпня 2024, 16:51

У ліпні споживчі настрої українців покращилися — дослідження

Індекс споживчих настроїв українців в липні 2024 року зріс на 7,3 пункти та становить 70,1 п. Зросли усі компоненти індикатора. Про це йдеться в даних щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв українців в липні 2024 року зріс на 7,3 пункти та становить 70,1 п.
Фото: depositphotos

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Як змінилися показники

Індекс поточного становища зріс на 2,9 п. до 53,8 пунктів. Індекс економічних очікувань у липні зріс на 7,3 п. та складає 80,9 пунктів.

У липні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 0,7 п. та складає 125 п.

Індекс інфляційних очікувань залишився на рівні попереднього місяця.

Індекс девальваційних очікувань зріс на 2,8 п. та складає 169,8 п.

«Після кількамісячного падіння усіх ключових показників споживчої впевненості, ми бачимо тенденцію до відновлення у липні 2024 року. У липні ми спостерігаємо значиме підвищення як споживчих настроїв населення, так і більш позитивну оцінку економічних очікувань. Індекс поточного становища без значущих змін, і в цілому співставний з аналогічним періодом минулого року», — коментують аналітики Info Sapiens.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
14 серпня 2024, 17:10
#
Брехня, нахабна брехня й статистика. ©
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