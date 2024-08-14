У ліпні споживчі настрої українців покращилися — дослідження

Індекс поточного становища зріс на 2,9 п. до 53,8 пунктів. Індекс економічних очікувань у липні зріс на 7,3 п. та складає 80,9 пунктів.

У липні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 0,7 п. та складає 125 п.

Індекс інфляційних очікувань залишився на рівні попереднього місяця.

Індекс девальваційних очікувань зріс на 2,8 п. та складає 169,8 п.

«Після кількамісячного падіння усіх ключових показників споживчої впевненості, ми бачимо тенденцію до відновлення у липні 2024 року. У липні ми спостерігаємо значиме підвищення як споживчих настроїв населення, так і більш позитивну оцінку економічних очікувань. Індекс поточного становища без значущих змін, і в цілому співставний з аналогічним періодом минулого року», — коментують аналітики Info Sapiens.