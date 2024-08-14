НБУ оштрафував дві фінансові компанії

Національний банк України оштрафував ТОВ «Укр Кредит Фінанс» та ТОВ « Мілоан » за порушення законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та законодавства про рекламу на ринках фінансових послуг. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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На ТОВ «Укр Кредит Фінанс» накладений штраф у розмірі 2 949 500 грн, на ТОВ «Мілоан» — 1 754 400 грн.

Компанії зобов’язані сплатити штраф упродовж місяця, а також усунути порушення та вжити заходів для недопущення їх у подальшій діяльності.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 серпня 2024 року за результатами планових інспекційних перевірок, що були здійснені Департаментом інспектування Нацбанку.