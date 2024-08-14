Національний банк України оштрафував ТОВ «Укр Кредит Фінанс» та ТОВ «Мілоан» за порушення законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та законодавства про рекламу на ринках фінансових послуг. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
14 серпня 2024, 11:47
НБУ оштрафував дві фінансові компанії
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На ТОВ «Укр Кредит Фінанс» накладений штраф у розмірі 2 949 500 грн, на ТОВ «Мілоан» — 1 754 400 грн.
Компанії зобов’язані сплатити штраф упродовж місяця, а також усунути порушення та вжити заходів для недопущення їх у подальшій діяльності.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 серпня 2024 року за результатами планових інспекційних перевірок, що були здійснені Департаментом інспектування Нацбанку.
Джерело: Мінфін
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