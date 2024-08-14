Coinbase анонсувала запуск cbBTC, SEC звинувачує NovaTech в організації піраміди: що нового на ринку

Криптобіржа Coinbase анонсувала запуск cbBTC

Криптовалютна біржа Coinbase анонсувала запуск нового продукту під назвою cbBTC.

Компанія не стала розкривати подробиці щодо проєкту. Терміни його запуску також невідомі.

Однак у коментарях під публікацією Coinbase є повідомлення від офіційного акаунта L2-рішення Base. У ньому зазначено «Based».

«Я люблю біткоїн і дуже вдячний йому за ту роль, яку він виконав у запуску криптовалют. Ми плануємо побудувати масштабну біткоїн-екосистему на Base», — заявив засновник Base Джессі Поллак, повідомляє Incrypted.

З огляду на все це в спільноті припустили, що Coinbase планує випустити токен на базі біткоїна. Прикладом такого активу є WBTC. Це токен на базі стандарту ERC-20, вартість якого прив’язана до біткоїна у співвідношенні один до одного.

WBTC дає можливість використовувати першу криптовалюту в DeFi-сегменті. Емітентом цього активу є компанія BitGo.

Засновник криптобіржі ezBtc витратив майже $10 мільйонів клієнтських коштів на азартні ігри

Засновника канадської криптовалютної биржі ezBtc Девіда Сміллі звинуватили в шахрайстві з криптовалютою на суму $9,5 млн. Згідно із заявою BCSC, керівник біржі привласнив клієнтські кошти, а потім витратив їх на азартні ігри.

Комісія з цінних паперів Британської Колумбії розкрила деякі деталі інциденту. За даними регулятора, у період з 2016 по 2019 роки ezBtc зібрала понад 2300 BTC і понад 600 ETH клієнтських коштів.

Увесь цей час біржа стверджувала, що активи зберігаються в холодному гаманці і надійно захищені від злому або зазіхання третіх осіб.

У вересні 2019 року ezBtc припинила роботу, а у 2022 році повідомила про остаточну ліквідацію. За даними BCSC, Сміллі привласнив приблизно третину клієнтських коштів. Він витратив їх на азартні ігри та особисті потреби.

«Ми виявили, що загалом 935,46 BTC і 159 ETH були переведені ezBtc на біржові рахунки Сміллі і/або на CloudBet і FortuneJack. Перекази на два гральних сайти іноді здійснювалися безпосередньо з ezBtc, а іноді — побічно з ezBtc на біржові рахунки Сміллі, а потім на гральні сайти», — йдеться у повідомленні.

У Комісії підкреслили, що організована Девідом Сміллі схема призвела до серйозних збитків, оскільки клієнти не змогли вивести свої активи.

За результатами розслідування було ухвалено рішення ввести обмеження щодо керівника ezBtc до 24 вересня 2024 року включно. Вони можуть варіюватися від грошових санкцій до повної заборони на подальшу діяльність.

SEC звинувачує NovaTech в організації фінансової піраміди на $650 мільйонів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила засновників і промоутерів NovaTech в організації фінансової піраміди, яка зібрала понад $650 млн у криптоактивах.

Згідно із заявою, компанія NovaTech Ltd. подружньої пари Синтії та Едді Петіон залучила кошти від більш ніж 200 000 інвесторів по всьому світу. Звинувачення також пред’явлені Мартіну Зізі, Дапіліну Данбару, Джеймсу Корбетту, Коррі Семпсону, Джону Гарофано і Марші Хедлі за їхню роль у просуванні схеми.

Петіони управляли NovaTech як МЛМ-проєктом (Багаторівневий маркетинг) з інвестування в криптовалюти з 2019 по 2023 рік, зазначає регулятор. Вони залучали гроші від інвесторів, обіцяючи вкладати їх у цифрові активи і валютні ринки.

Вкладникам гарантували «безпеку інвестицій, прибуток з першого дня і доступ до капіталу». Однак насправді більшу частину коштів використовували для виплат наявним інвесторам, промоутерам і в особистих цілях Петіонов.

«МЛМ-схеми такого масштабу потребують діяльності промоутерів для підтримки. Наші дії показують, що ми притягнемо до відповідальності не тільки організаторів, а й промоутерів, які поширюють скам, незаконно залучаючи жертв», — заявив директор регіонального офісу SEC у Форт-Верті Ерік Вернер.

Комісія висунула відповідачам звинувачення в порушенні положень про боротьбу з шахрайством і вимог про реєстрацію. Регулятор домагається постійної судової заборони, накладення цивільно-правових санкцій і повернення коштів.

Grayscale Investments представила фонд для інвестицій у MKR

Постачальник ETF Grayscale Investments представив новий продукт під назвою Grayscale MakerDAO Trust. Це закритий фонд, який інвестуватиме в токен управління Maker (MKR).

«Оскільки попит на криптовалютні інвестиції продовжує зростати, Grayscale Investments прагне розширювати набір продуктів і надавати інноваційні інвестиційні можливості», — сказала керівниця відділу продуктів і досліджень Grayscale Райхане Шаріф-Аскарі.

За її словами, запуск фонду дасть змогу інвесторам отримати доступ до зростаючої екосистеми MakerDAO, уникнувши водночас властивих галузі ризиків.

Це закритий фонд, на відміну від, наприклад, GBTC або ETHE, які торгуються на біржах. З нього не можна вилучити активи безпосередньо, як це було з Grayscale Bitcoin Trust до його конвертації в спотовий ETF.

Продукт доступний тільки акредитованим інвесторам компанії. Його структура відповідає іншим фондам з одним активом постачальника. До таких належить Grayscale Sui Trust.

Maker (MKR) відреагував на новину про фонд для інвестицій у MKR зростанням. За добу актив зріс на 7,7%. На момент написання новини він торгується вище $2,1.