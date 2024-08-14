Фонд гарантування продає активи банків-банкрутів на 325 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж активи банків, що ліквідуються, на суму 324,9 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

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Продаж активів

«Цього тижня (12−16 серпня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 6 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 324,9 млн грн», — ідеться в повідомленні.

Із них на суму 204,4 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 111,7 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Крім того, дебіторську заборгованість перед банками виставлено на продаж за 8,8 млн грн.

Протягом січня-червня 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив в онлайн-режимі відшкодування на суму 87,3 млн грн.