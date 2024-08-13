Переможець аукціону, компанія «Надія», заплатила всю суму до держбюджету за приватизований готель «Козацький» на Майдані Незалежності у центрі Києва. Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.
13 серпня 2024, 18:47
До бюджету надійшло 480 млн грн за приватизований готель «Козацький»
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Наповнення бюджету
Зокрема інвестор заплатив 400 млн грн переможної ставки та ще 80 млн грн ПДВ. Також компанія погасила борги готелю перед бюджетом на 9 млн грн.
Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», 18 липня 2024 року Фонд держмайна провів в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі онлайн-аукціон з приватизації готелю «Козацький», який знаходиться у центрі Києва.
Джерело: Мінфін
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