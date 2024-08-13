До бюджету надійшло 480 млн грн за приватизований готель «Козацький»

Переможець аукціону, компанія «Надія», заплатила всю суму до держбюджету за приватизований готель «Козацький» на Майдані Незалежності у центрі Києва. Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Наповнення бюджету

Зокрема інвестор заплатив 400 млн грн переможної ставки та ще 80 млн грн ПДВ. Також компанія погасила борги готелю перед бюджетом на 9 млн грн.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», 18 липня 2024 року Фонд держмайна провів в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі онлайн-аукціон з приватизації готелю «Козацький», який знаходиться у центрі Києва.