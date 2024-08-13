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13 серпня 2024, 15:48

Обмеження р2р-переказів: у НБУ повідомили деталі

Нацбанк планує встановити обмеження p2p-переказів для фізичних осіб на рівні 100 тис грн на місяць. Про це ЕП повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Нацбанк планує встановити обмеження p2p-переказів для фізичних осіб на рівні 100 тис грн на місяць.

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«Обмеження — 100 тисяч гривень на місяць на вихідні платежі»", — розповів ЕП Олійник.

За його словами, 100 тисяч не будуть враховувати перекази волонтерам.

«Волонтери будуть окремо. Банки будуть робити на своїй стороні списки, вони зможуть ними обмінюватися. Плюс зараз найбільші волонтери ідентифіковані у банку, тому ми вбачаємо, що ймовірність виникнення проблем буде мінімальна», — зазначив заступник голови НБУ.

Він додав, що обмеження почнуть працювати через місяць після того, як Національний банк про них оголосить публічно. Ймовірно, оголошення може відбутися вже у четвер, 15 серпня. Відповідно, чинності вони набудуть 15 вересня 2024 року.

До теми: У Нацбанку фіналізують рішення про обмеження p2p-переказів для фізосіб до кінця тижня

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
innapcholko
innapcholko
13 серпня 2024, 15:56
#
Потужно!
+
0
Strain
Strain
13 серпня 2024, 16:15
#
У меня другой вопрос. А может нужно просто адекватно отслеживать что, откуда и куда. А не ограничения делать.
Открою большой секрет — если вообще отключить p2p-переводы то в принципе будет отлично (сарказм).
НБУ берите на заметку=)
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+15
antey718
antey718
13 серпня 2024, 16:56
#
Не зрозуміло навіщо блокувати саме відправлення платежів коли для боротьби з тими ж дропами (чи тими хто отримує гроші за свої послуги на картку, а не на рахунок) логічно було б блокувати тих хто отримує велику кількість p2p-платежів.
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