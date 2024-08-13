Обмеження р2р-переказів: у НБУ повідомили деталі

Нацбанк планує встановити обмеження p2p-переказів для фізичних осіб на рівні 100 тис грн на місяць. Про це ЕП повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

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«Обмеження — 100 тисяч гривень на місяць на вихідні платежі»", — розповів ЕП Олійник.

За його словами, 100 тисяч не будуть враховувати перекази волонтерам.

«Волонтери будуть окремо. Банки будуть робити на своїй стороні списки, вони зможуть ними обмінюватися. Плюс зараз найбільші волонтери ідентифіковані у банку, тому ми вбачаємо, що ймовірність виникнення проблем буде мінімальна», — зазначив заступник голови НБУ.

Він додав, що обмеження почнуть працювати через місяць після того, як Національний банк про них оголосить публічно. Ймовірно, оголошення може відбутися вже у четвер, 15 серпня. Відповідно, чинності вони набудуть 15 вересня 2024 року.

До теми: У Нацбанку фіналізують рішення про обмеження p2p-переказів для фізосіб до кінця тижня