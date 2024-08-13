Сальвадор залучив $1,62 млрд інвестицій для будівництва Bitcoin City

Сальвадор залучив приватні інвестиції в розмірі $1,62 млрд від турецької холдингової компанії Yilport. Про це повідомив президент країни Найіб Букеле, пише incrypted.

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Що відомо

За словами Букеле, це найбільша приватна інвестиція за всю історію Сальвадора. Виділені кошти спрямують на будівництво двох морських портів.

Форма власності буде змішаною — Yilport і Сальвадор керуватимуть об'єктами протягом наступних 50 років, ідеться в повідомленні уряду.

Plan Económico / Fase 3: Logística



Economic Plan / Phase 3:

Logistics pic.twitter.com/2cmn8T3g5p — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 12, 2024

Один із портів Акахутла активно використовується для експорту кави, цукру та бальзамічної солі з Перу, згідно з Decrypt. Інший об’єкт Ла-Уніон є занедбаним. Саме тут, як стверджує джерело, планується будівництво Bitcoin City.

Глава Національного біткоїн-офісу Сальвадора (ONBTC) Стейсі Герберт повідомила, що проєкт передбачає створення «тисяч робочих місць» і залучення ще більшого обсягу інвестицій у місцеву інфраструктуру.

Нагадаємо

Уперше про плани будівництва Bitcoin City стало відомо в листопаді 2021 року. Об’єкт позиціонується як місто без податків, яке фінансуватиметься за рахунок майнінгу.

Примітно, замість державної енергосистеми для видобутку біткоїнів планують використовувати теплову енергію вулканів, згідно з представленим планом.