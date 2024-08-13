Шахрайство під виглядом інвестування у криптовалюту: в Україні судитимуть 10 зловмисників

Троє чоловіків з Житомирщини організували незаконну схему під виглядом інвестування у криптовалюту. До злочинної організації вони також залучили своїх друзів, які мешкали в різних регіонах України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Як працювала схема

Учасники групи розміщували в чатах соціальної мережі Telegram оголошення з пропозиціями отримати прибуток завдяки розміщенню криптовалюти на криптобіржах.

Осіб, яких зацікавив швидкий заробіток, переконували придбати криптовалюту та переказати її на віртуальний гаманець організаторів шахрайської схеми. При цьому зловмисники запевняли, що інвестують її та вкладена сума повернеться з прибутком у 2−3%.

Для того, аби змусити клієнтів перераховувати якомога більші суми, організатори схеми спершу виплачували обіцяні відсотки, аби встановити довіру і показати, що схема працює. Згодом криптошахраї припиняли зв'язок з так званим інвестором.

За результатами досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно 3 осіб за обвинуваченням у створенні та керівництві злочинною організацією та шахрайстві. Інших сімох співучасників судитимуть за обвинуваченням в участі у такій організації та у шахрайстві.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.