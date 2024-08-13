Фонд держмайна відновлює приватизацію у Харкові

Фонд держмайна виставив на приватизацію перший з початку повномасштабного вторгнення лот у Харкові. Йдеться про єдиний майновий комплекс «Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень». Про це повідомив у Telegram голова Фонду Віталій Коваль.

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«Це 5-поверхова будівля в центрі Харкова, розташована за адресою вулиця Сумська, 1. Об'єкт має значний потенціал для комерційного використання», — зазначив він.

Наразі основним видом діяльності установи є надання послуг з оренди приміщень. За словами Коваля, приватизація інституту відкриває можливості для ефективного використання нерухомості та розвитку бізнесу в центрі міста.

До складу єдиного майнового комплексу входять:

нежитлові приміщення загальною площею 4163,7 м²,

гараж площею 209,6 м²,

асфальтовий майданчик площею 50,24 м².

Аукціон відбудеться 16 серпня в системі «Прозорро.Продажі». Стартова ціна лота — 839 000 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Фонд держмайна оцінив завод «Аерок» у понад 965 мільйонів гривень.