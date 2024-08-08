Фонд держмайна оцінив завод «Аерок» у понад 965 мільйонів

Фонд державного майна України (ФДМУ) завершив підготовку до приватизації ТОВ «Аерок» — визначено ціну та умови продажу активу. Про це повідомив у Telegram голова ФДМУ Віталій Коваль.

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«965 млн 325 тис. 520 грн. Таку стартову ціну для продажу 100% державної частки ТОВ „Аерок“ сьогодні визначила аукціонна комісія Фонду держмайна», — заявив він.

Також розроблено ключові умови продажу одного з ключових гравців на ринку газобетонних виробів:

збереження основного виду діяльності;

погашення заборгованостей із зарплати та перед бюджетом;

недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців;

дотримання вимог природоохоронного законодавства;

виконання діючого колективного договору та укладання нового.

«Ці умови спрямовані на забезпечення стабільної роботи підприємства, захист інтересів працівників та дотримання екологічних стандартів новим власником», — зазначив Коваль.

Наступний етап

Наступним етапом стане подання на затвердження уряду умов продажу та стартової ціни. Після цього ФДМУ оголосить дату проведення аукціону в системі Prozorro.Продажі.

«Нагадаю, „Аерок“ раніше належав підсанкційному російському олігарху. Тому кошти від приватизації таких активів спрямовуються у фонд ліквідації наслідків збройної агресії», — додав голова Фонду.