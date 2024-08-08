Фонд державного майна України (ФДМУ) завершив підготовку до приватизації ТОВ «Аерок» — визначено ціну та умови продажу активу. Про це повідомив у Telegram голова ФДМУ Віталій Коваль.
Фонд держмайна оцінив завод «Аерок» у понад 965 мільйонів
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«965 млн 325 тис. 520 грн. Таку стартову ціну для продажу 100% державної частки ТОВ „Аерок“ сьогодні визначила аукціонна комісія Фонду держмайна», — заявив він.
Також розроблено ключові умови продажу одного з ключових гравців на ринку газобетонних виробів:
- збереження основного виду діяльності;
- погашення заборгованостей із зарплати та перед бюджетом;
- недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців;
- дотримання вимог природоохоронного законодавства;
- виконання діючого колективного договору та укладання нового.
«Ці умови спрямовані на забезпечення стабільної роботи підприємства, захист інтересів працівників та дотримання екологічних стандартів новим власником», — зазначив Коваль.
Наступний етап
Наступним етапом стане подання на затвердження уряду умов продажу та стартової ціни. Після цього ФДМУ оголосить дату проведення аукціону в системі Prozorro.Продажі.
«Нагадаю, „Аерок“ раніше належав підсанкційному російському олігарху. Тому кошти від приватизації таких активів спрямовуються у фонд ліквідації наслідків збройної агресії», — додав голова Фонду.
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