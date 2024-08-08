Фонд держмайна оцінив завод «Аерок» у понад 965 мільйонів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 серпня 2024, 18:34

Фонд держмайна оцінив завод «Аерок» у понад 965 мільйонів

Фонд державного майна України (ФДМУ) завершив підготовку до приватизації ТОВ «Аерок» — визначено ціну та умови продажу активу. Про це повідомив у Telegram голова ФДМУ Віталій Коваль.

Фонд державного майна України (ФДМУ) завершив підготовку до приватизації ТОВ «Аерок» — визначено ціну та умови продажу активу.
Фото: aeroc.com.ua

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«965 млн 325 тис. 520 грн. Таку стартову ціну для продажу 100% державної частки ТОВ „Аерок“ сьогодні визначила аукціонна комісія Фонду держмайна», — заявив він.

Також розроблено ключові умови продажу одного з ключових гравців на ринку газобетонних виробів:

  • збереження основного виду діяльності;
  • погашення заборгованостей із зарплати та перед бюджетом;
  • недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців;
  • дотримання вимог природоохоронного законодавства;
  • виконання діючого колективного договору та укладання нового.

«Ці умови спрямовані на забезпечення стабільної роботи підприємства, захист інтересів працівників та дотримання екологічних стандартів новим власником», — зазначив Коваль.

Наступний етап

Наступним етапом стане подання на затвердження уряду умов продажу та стартової ціни. Після цього ФДМУ оголосить дату проведення аукціону в системі Prozorro.Продажі.

«Нагадаю, „Аерок“ раніше належав підсанкційному російському олігарху. Тому кошти від приватизації таких активів спрямовуються у фонд ліквідації наслідків збройної агресії», — додав голова Фонду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає kapriz17 и 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами