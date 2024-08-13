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13 серпня 2024, 12:16

МЕА зберегло оцінку зростання попиту на нафту у світі у 2024 році

Світовий попит на нафту 2024 року зросте на 970 тисяч б/д, повідомляється у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Світовий попит на нафту 2024 року зросте на 970 тисяч б/д, повідомляється у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк змінився прогнозМісяцем раніше воно прогнозувало цей показник на рівні 974 тисячі б/д.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінився прогноз

Місяцем раніше воно прогнозувало цей показник на рівні 974 тисячі б/д. Таким чином, оцінка аналітиків практично не зазнала змін, знизившись лише на 4 тисячі б/д.

Агентство зберегло свої очікування щодо попиту у 2023−2024 роках.

На думку аналітиків, минулого року він склав 102,09 млн б/д (липнева оцінка — 102,089), у 2024-му ж очікується на рівні 103,06 млн б/д (попередня оцінка — 103,063 млн б/д). Прогноз на 2025 рік знижено на 28 тисяч б/д: з 104,041 млн б/д до 104,013 млн б/д.

Читайте: ОПЕК вперше за рік знизила прогноз зростання попиту на нафт

Таким чином, аналітики МЕА знизили на 26 тисяч б/д свої очікування щодо зростання світового нафтового попиту в 2025 році: з 979 тисяч б/до 953 тисяч б/д.

У МЕА, як і раніше, переконані, що ні за підсумками поточного, ні за підсумками наступного року приріст світового попиту не перевищить 1 млн б/д, але буде близьким до цієї цифри.

Аналітики агентства аргументують цей прогноз стриманими макроекономічними факторами, у тому числі слабкими очікуваннями зростання попиту на нафту в Китаї після сплеску минулого року.

Світові запаси нафти, що спостерігаються, у червні знизилися на 26,2 млн барелів, перервавши чотиримісячне зростання їх накопичень. В основному це сталося за рахунок зниження резервів у танкерах — на 24,2 млн барелів. Запаси нафти на суші знизилися на 2 млн барелів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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