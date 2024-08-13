МЕА зберегло оцінку зростання попиту на нафту у світі у 2024 році

Світовий попит на нафту 2024 року зросте на 970 тисяч б/д, повідомляється у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

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Як змінився прогноз

Місяцем раніше воно прогнозувало цей показник на рівні 974 тисячі б/д. Таким чином, оцінка аналітиків практично не зазнала змін, знизившись лише на 4 тисячі б/д.

Агентство зберегло свої очікування щодо попиту у 2023−2024 роках.

На думку аналітиків, минулого року він склав 102,09 млн б/д (липнева оцінка — 102,089), у 2024-му ж очікується на рівні 103,06 млн б/д (попередня оцінка — 103,063 млн б/д). Прогноз на 2025 рік знижено на 28 тисяч б/д: з 104,041 млн б/д до 104,013 млн б/д.

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