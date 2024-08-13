У минулому місяці автопарк України поповнили майже 2,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 56% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
13 серпня 2024, 9:59
Ринок автогібридів: У липні автопарк поповнили майже 2,4 тисяч авто
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Ринок автогібридів
Частка нових авто в цій кількості становила 57%, проти 62% торік.
- В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (345 од.).
- Другий результат у Toyota Camry (96 од.).
- Третій за популярністю — Toyota Yaris Cross (73 од.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (94 од.)
Також у лідерській трійці: Toyota RAV-4 (63 од.) та KIA Niro (56 од.).
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Джерело: Мінфін
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