Поліція виявила у директора комунального підприємства з Чернігова облаштовану майнінг-ферму криптовалюти, на якій він, можливо, заробляв від $1300 на місяць. Про це повідомила Національна поліція.
12 серпня 2024, 18:22
У Чернігові комунальник організував підпільну криптоферму
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За інформацією слідства, директор підприємства створив прихований за ліфтом каскад з відеокартами та самовільно під'єднав його до електричної мережі. Заробляючи на криптовалюті, він крав електроенергію у підприємства, вважає поліція.
Слідчі виявили майнінг-ферму під час обшуків комунального підприємства у рамках іншої справи. Поліція вважає, що керівник комунального підприємства, яке має на балансі понад 50 будівель, у змові з іншими посадовцями організував схему збагачення на здаванні приміщень в оренду за штучно заниженими у 10−15 разів цінами.
Джерело: Мінфін
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