За пів року резиденти «Дія.City» сплатили 8,4 млрд грн податків

Резиденти «Дія.City» сплатили 8,4 мільярда гривень податків за пів року. Це майже стільки ж, як за весь минулий рік. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в телеграм-каналі.

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Сплата податків

«Тільки за першу половину цього року вони сплатили 8,4 мільярда гривень податків, а за весь минулий рік — 8,5 мільярда гривень. Сплата податків — це основа нашої економічної стабільності. Держава отримує надходження, а бізнес — вигідні умови для розвитку та можливість виходити з тіні. Цей баланс ми зберегли в податковій системі Дія.City», — написав Федоров.

За його словами, вже скоро до «Дія.City» зможуть долучитись виробники біонічних протезів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Кабінет міністрів розширив перелік видів діяльності в просторі для ІТ-компаній «Дія.City». Тепер резидентами зможуть ставати компанії, які пов’язані з виробництвом біонічних протезів.

Резидентами «Дія.City» стали понад 200 defense-tech компаній — від мобільних тренажерів бойової зброї до дронів для розмінування.

Що таке «Дія.City»

«Дія.City» — правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб — резидентів «Дія.City».

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам «Дія.City» не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів «Дія.City», навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови «Дія.City» залишаються незмінними.