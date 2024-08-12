До росії продовжує надходити готівкова валюта на мільярди доларів і євро — Reuters

Із березня 2022 року, коли США та Європейський Союз заборонили експорт своїх банкнот у рф, туди були відправлено $2,3 млрд і євро . Про це пише Reuters.

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Обхід санкцій

Як пише видання, росії вдалося обійти санкції, які блокують імпорт готівки, і дозволяють припустити, що долари та євро залишаються корисними інструментами для торгівлі та подорожей, навіть попри те, що москва прагне зменшити свою залежність від твердої валюти.

Митні дані, показують, що готівка ввозилася в росію з таких країн, як ОАЕ та Туреччина, які не запровадили обмежень на торгівлю з росією. Країна походження більш ніж половини загальної суми не була вказана в документах.

У грудні уряд США пригрозив штрафними санкціями фінансовим установам, які допомагають росії обходити санкції, і запровадив обмеження проти компаній з третіх країн протягом 2023 і 2024 років.

За словами керівника інвестиційного відділу Astra Asset Management в росії Дмитрія Полевого, багато росіян все ще хочуть мати готівкову іноземну валюту для поїздок за кордон, а також для невеликого імпорту і внутрішніх заощаджень.

«Для приватних осіб долар все ще залишається надійною валютою», — сказав він в інтерв'ю Reuters.

Митні документи охоплюють період з березня 2022 року по грудень 2023 року, і Reuters не змогло отримати доступ до більш свіжих даних.