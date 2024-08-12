Американці більше довіряють Гарріс у питаннях економіки — опитування

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 серпня 2024, 11:17

Американці більше довіряють Гарріс у питаннях економіки — опитування

Опитування FT Michigan Ross показало, що кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс лідирує у питанні довіри щодо економічної політики США. Про це повідомляє Financial Times, передає ЕП.

Опитування FT Michigan Ross показало, що кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс лідирує у питанні довіри щодо економічної політики США.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Результати опитування

Опитування, проведене на замовлення Financial Times та Школи бізнесу Росса Мічиганського університету, є першим щомісячним опитуванням, яке показало, що кандидат у президенти від Демократичної партії випереджає Трампа в питанні економіки, з моменту початку відстеження настроїв виборців з цього питання майже рік тому.

Згідно із новим опитуванням, 42% виборців вважають, що Гарріс краще справиться із управлінням економікою США, проти 41%, які підтримують у цьому питання колишнього президента США Дональда Трампа.

Цікаво також, що Гарріс випередила на 7 відсоткових пунктів минуло місячний рейтинг президента США Джо Байдена у питаннях економіки.

При цьому, майже 60 відсотків опитаних заявили, що Камала Гарріс повинна або повністю порвати з економічною політикою президента Байдена, або «внести серйозні зміни» в його платформу.

Трамп має кращі показники у деяких питаннях

Економічне занепокоєння серед електорату все ще може принести користь Трампу. Лише кожен четвертий зареєстрований виборець оцінив економічні умови як «відмінні» або «добрі», а 42% заявили, що їм було б «набагато» або «дещо» краще, якби Трамп виграв ще чотири роки в Білому домі. Лише 33% сказали, що їм було б «набагато» або «дещо» краще за президентства Гарріс.

Трамп також має кращі показники, ніж Гарріс, з деяких конкретних економічних питань, зокрема торгівлі, де 43% виборців заявили, що більше довіряють йому в питаннях економічних відносин з Китаєм, порівняно з лише 39%, які підтримують віцепрезидентку.

Дональд Трамп виступає за протекціоністську торговельну політику з Пекіном і погрожував підвищити тарифи на автомобілі та інший споживчий імпорт, якщо йому дадуть ще чотири роки в Білому домі.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Smerch747
Smerch747
12 серпня 2024, 11:23
#
42% против 41%. Серйозная новость.
+
0
Bookseller
Bookseller
12 серпня 2024, 11:26
#
Интересно, США всегда были патриархальной страной: все президенты, большинство самых известных бизнесменов и гендиректоров компаний, самые известные актёры — это мужчины! И что теперь в США наступит матриархат? 👸👸👸
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами