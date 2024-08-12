Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 080 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 592 000 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
12 серпня 2024, 8:14
Втрати ворога за 11 серпня: 1 080 російських окупантів, 3 танки та 73 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 592000 (+1080) осіб,
- танків — 8450 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 16368 (+5) од,
- артилерійських систем — 16728 (+65) од,
- РСЗВ — 1146 (+3) од,
- засоби ППО — 919 (+1) од,
- літаків — 366 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13472 (+73),
- крилаті ракети — 2426 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22590 (+66) од,
- спеціальна техніка — 2801 (+1)
Джерело: Мінфін
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