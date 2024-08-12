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12 серпня 2024, 8:33

ДТЕК: Без відключень світла можна обійтися до середини жовтня, якщо не буде спеки та обстрілів

Без відключень світла в Україні можна обійтися до середини жовтня, якщо не буде російських обстрілів енергетики та аномальної спеки. Проте графіки обмежень можуть бути щонайменше до кінця наступного опалювального сезону. Про це повідомив енергохолдинг ДТЕК.

Без відключень світла в Україні можна обійтися до середини жовтня, якщо не буде російських обстрілів енергетики та аномальної спеки.
Фото: depositphotos

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Ситуація в енергетиці

«Ситуація в енергетиці дещо покращилась, тому зараз немає графіків відключень. Це стало можливим завдяки частковому відновленню генерації та зниженню температури повітря. Без відключень можна обійтись приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак на об'єкти енергетики чи аномальної спеки», — йдеться у повідомленні.

Проте з настанням холодів навантаження на енергосистему збільшиться, оскільки споживачі почнуть користуватися електроопаленням та більше вмикатимуть світло, бо взимку темнішає раніше, зазначили в ДТЕК.

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Відповідно, тоді державне Укренерго буде вимушене знову вводити обмеження на споживання — і графіки можуть повернутися, пояснює холдинг.

Ситуація в енергосистемі все ще лишається складною через втрату понад 9 ГВт потужностей під час російських атак, швидко відновити все неможливо — тому графіки відключень можуть бути щонайменше до кінця наступного опалювального сезону, анонсує ДТЕК.

«Енергетики роблять все можливе, щоб люди були постійно зі світлом, але варто готуватися до різних сценаріїв», — підсумовує компанія.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
12 серпня 2024, 10:38
#
…а потом наступит кариес!
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