Продаж Баффетом акцій Apple змінить основні біржові індекси

Продаж Уорреном Баффетом великого пакету акцій Apple приніс несподівану користь інвесторам компанії, оскільки її вплив на фондові індекси повністю стає зрозумілим. Про це пише Finclub із посиланням на Bloomberg.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Вагомість Apple у низці контрольних показників була пригніченою протягом багатьох років, оскільки Berkshire Hathaway Inc. Баффета має тенденцію зберігати свої інвестиції в довгостроковій перспективі, роблячи їх недоступними для торгівлі.

У результаті укладачі індексів розрахували вагу технологічної компанії на основі методології, відомої як ринкова капіталізація з поправкою на плаваючу суму.

Для прикладу, в S&P 500 зараз враховується лише 94% вартості Apple, але після продажу Баффетом акцій цей показник зросте до 100%. У компанії з ринковою вартістю в 3 трильйони доларів це має велике значення.

Згідно з оцінками Piper Sandler, пасивні фонди, що слідкують за цими індексами, можуть бути змушені купити до 40 мільярдів доларів акцій Apple під час наступного перебалансування, що значно перевищує середньоденний обсяг торгів.

Хоча ці зміни не будуть помітні до квартального перерахунку індексу наступного місяця, трейдери вже починають діяти на очікуванні цих подій.