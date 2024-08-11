На мемкоїні, який пов'язали з Трампом, криптотрейдери втратили понад $100 млн

На тлі передвиборчих перегонів у США, у криптопросторі з'явились багато мемкоїнів, які пов'язані з Дональдом Трампом, Джо Байденом та Камалою Гарріс. Чимало трейдерів заробили мільйони на цих токенах, але є й такі, які втратили. Про це пише Fortune.

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Один з таких мемкоїнів називається Restore the Republic (RTR), який у криптоспільноті пов'язали з родиною Трампів. На чутках актив зріс на 120%, але після того, як син кандидата у президенти спростував інформацію про свою причетність до токена, він різко впав протягом години на 80%, а трейдери, які встигли вкласти $155 млн у RTR, втратили кошти.

Поштовхом до зростання RTR стало повідомлення від керівника руху «Студенти за Трампа» Райана Фурньє про те, що на ринок вийшов новий мемкоїн, який нібито підтримує Ерік Трамп. Це сталось після того, як син кандидата у президенти написав, що полюбив криптовалюту й анонсував про велике оголошення на цю тему.

Один з трейдерів після твіту Еріка Трампа втратив майже $1 млн. Він купив токени RTR за 5687 SOL ($892 тис), але був змушений все продати за 113 SOL ($17 тис), щоб хоч щось залишилось.

Сам Дональд Трамп створює образ людини, яка палко підтримує криптовалюти, хоча за часів свого першого президентства називав ці активи таким, що не мають ніякої цінності. Різка зміна риторики політика, ймовірно, пов'язана зі спонсорами президентської компанії, серед яких є чимало представників криптоіндустрії.

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