Капіталізація USDT досягла рекордних $115 млрд

Капіталізація стейблкоїна USDT Tether досягла рекордних $115 млрд. Лише за останній тиждень, коли на ринку спостерігалась сильна волатильність, Tether додав $1 млрд. Про це повідомляє Na chasi Crypto.

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USDT продовжує лідирувати у секторі стейблкоїнів з часткою ринку — 70%.

Протягом останнього року капіталізація Tether зросла на 40% й схоже, що компанія не збирається зупинятися у розвитку й оголосила про те, що збільшує штат працівників удвічі у 2025 році. Наразі в компанії працює сотня фахівців.

Друге місце у секторі стейблкоїнів за капіталізацією понад $34 млрд займає токен від Circle USDC.