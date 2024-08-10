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10 серпня 2024, 13:20

Доходи всіх місцевих бюджетів зменшились, окрім Києва — Гетманцев

За 7 місяців цього року доходи загального фонду місцевих бюджетів склали 247,3 млрд. грн., що на 4,4% (-11,4 млрд. грн.) менше за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані Міністерства фінансів.

За 7 місяців цього року доходи загального фонду місцевих бюджетів склали 247,3 млрд.

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Він уточнив, що доходи скоротились в усіх регіонах окрім м. Києва (+24,8% або на 10 млрд. грн.) і Київській області (+0,8%).

Втім, якщо не враховувати військовий ПДФО минулого року, то доходи місцевих бюджетів зросли на 24% (+47,8 млрд. грн.).

З державного бюджету до місцевих перераховано міжбюджетних трансфертів на суму 113,2 млрд. грн. Це на 5,5% більше (+6,1 млрд. грн.) порівняно із аналогічним періодом минулого року.

За 7 місяців 2024 року річний план доходів загального фонду виконано на 62,8% (при нормі — 58,3%).

Найбільше перевиконання плану зафіксовано по податку на прибуток приватних підприємств, єдиному податку, податку на нерухоме майно.

На 1 липня залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ склали 165,1 млрд. грн. (+3,4 млрд. грн. за липень).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
10 серпня 2024, 13:48
#
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