Тайванський виробник мікрочипів TSMC отримав $8 млрд доходу у липні завдяки ШІ

Дохід TSMC у липні 2024 року порівняно з липнем 2023 року збільшився на 44,7% і досяг 256,95 млрд тайванських доларів ($7,9 млрд). Про це свідчать дані тайванської компанії, пише mezha.media.

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Порівняно з попереднім місяцем показник також збільшився, хоча й не так суттєво — зростання становило 23,6%. Загалом у період із січня по липень цього року TSMC отримала понад 1,523 трлн тайванських доларів доходу. За рік показник збільшився на 30,5%.

За інформацією Bloomberg, зростання відбувається завдяки стійкому попиту на штучний інтелект. За оцінками аналітиків, у III кварталі нинішнього року дохід TSMC має зрости на 37%, до 747,4 млрд тайванських доларів. Але липневі результати свідчать про те, що показник може бути ще більшим.