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10 серпня 2024, 10:03

Трамп може позбавити незалежності ФРС у разі перемоги на виборах

Колишній президент США й теперішній кандидат на цю посаду Дональд Трамп заявив, що хоче отримати право голосу під час обговорення питання щодо процентних ставок Федеральною резервною системою. Про це пише CNBC.

Колишній президент США й теперішній кандидат на цю посаду Дональд Трамп заявив, що хоче отримати право голосу під час обговорення питання щодо процентних ставок Федеральною резервною системою.

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Що сказав Трамп

«Я вважаю, що президент повинен мати принаймні слово», — сказав Трамп під час пресконференції у своїй резиденції у Флориді.

Він підкреслив, що за своє життя заробив багато грошей й чудово розуміє як потрібно регулювати економіку. Трамп також заявив, що має «кращі інстинкти», ніж керівники ФРС.

Примітно, що Трамп різко критикує очільника ФРС Джерома Пауелла, хоча сам його й призначив на цю посаду у 2018 році.

Що буде з ФРС

Слова кандидата у президенти підтверджують інформацію, яка з'явилась раніше в The Wall Street Journal. За даними видання, у разі перемоги Трампа, ФРС очікують зміни й одна з них — нова влада хоче змусити регулятор консультуватися з президентом під час обговорення процентних ставок. Окрім цього адміністрація Трампа збирається доручити Міністерству фінансів наглядати за діяльністю ФРС.

Доля Пауелла на посаді очільника ФРС, за даними журналістів, також очевидна, якщо Трамп стане президентом. Його збираються або звільнити або дочекатися закінчення терміну перебування на посаді, який закінчується у 2026 році.

Камала Гарріс не погоджується з такою політикою. Вона заявила, що ФРС повинна самостійно ухвалювати рішення.

Джерело: Мінфін
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