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9 серпня 2024, 18:07

На даху будівлі Міністерства фінансів встановили сонячні панелі

Міністерство фінансів встановило на даху будівлі сонячні панелі. За підрахунками це зекономить електроенергію на 20%. Про це у Facebook написав міністр Сергій Марченко.

Міністерство фінансів встановило на даху будівлі сонячні панелі.

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Завдяки такому рішенню, споживання електроенергії у бідівлі міністерства повинно зменшитись на понад 1,3 млн грн на рік.

118 сонячних панелей на даху міністерства покривають 310 квадратних метрів і за останній місяць виробили понад 9 мегаватт електроенергії.

«Окрім цього, ми модернізували два теплопункти, теплоізолювали 2 км трубопроводів, замінили 600 світильників на енергоефективні та оновили понад 200 вікон. Також була впроваджена система моніторингу енергоресурсів, яка дозволяє нам більш раціонально їх використовувати», — розповів міністр.

Все це було зроблено за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Три літри
Три літри
9 серпня 2024, 18:34
#
За підрахунками це зекономить електроенергію на 20%.

брехня

Марченко розповідає нам як в бюджеті не вистачає грошей і цей самий Марченко хизується тим що під час війни витратив купу грошей на сонячні панелі.

Завдяки такому рішенню, споживання електроенергії у бідівлі міністерства повинно зменшитись на понад 1,3 млн грн на рік.

а на облаштування цієї економії витрачено 100 міліонів
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0
Lamo
Lamo
9 серпня 2024, 18:46
#
А за чиї гроші і за яку ціну?
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0
Kankakee
Kankakee
9 серпня 2024, 19:35
#
Кошторис покажіть будь ласка скільки витрачено, скільки передбачається зекономити, в які сроки вкладається рентабельність. бо якщо все рентабельно так давайте ми всі собі поставимо такі панелі на кожному будинку 🤷 чи ті кредити які обіцяли давати на економію електроенергії населенню, дали тільки Марченку іще парочці ізбраних як завжди? 🤦
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