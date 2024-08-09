Міністерство фінансів встановило на даху будівлі сонячні панелі. За підрахунками це зекономить електроенергію на 20%. Про це у Facebook написав міністр Сергій Марченко.
9 серпня 2024, 18:07
На даху будівлі Міністерства фінансів встановили сонячні панелі
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Завдяки такому рішенню, споживання електроенергії у бідівлі міністерства повинно зменшитись на понад 1,3 млн грн на рік.
118 сонячних панелей на даху міністерства покривають 310 квадратних метрів і за останній місяць виробили понад 9 мегаватт електроенергії.
«Окрім цього, ми модернізували два теплопункти, теплоізолювали 2 км трубопроводів, замінили 600 світильників на енергоефективні та оновили понад 200 вікон. Також була впроваджена система моніторингу енергоресурсів, яка дозволяє нам більш раціонально їх використовувати», — розповів міністр.
Все це було зроблено за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
брехня
Марченко розповідає нам як в бюджеті не вистачає грошей і цей самий Марченко хизується тим що під час війни витратив купу грошей на сонячні панелі.
Завдяки такому рішенню, споживання електроенергії у бідівлі міністерства повинно зменшитись на понад 1,3 млн грн на рік.
а на облаштування цієї економії витрачено 100 міліонів