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9 серпня 2024, 18:38

Google Wallet припинив підтримку ОС Android, які нижче за 9 версію

Google Wallet припинив підтримку операційних систем Android, нижче версії 9. Для подальшого використання сервісу необхідно оновити смартфон до актуальної версії.

Google Wallet припинив підтримку операційних систем Android, нижче версії 9.

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Сервісом щодня користуються мільйони людей для покупок та подорожей, але після останнього оновлення деякі клієнти не можуть скористатися цією функцією.

В компанії зазначили, що Android 9 був випущений у 2018 році й вважається застарілою ОС, тому оновлення Google Wallet не повинно зачепити більшість користувачів.

Втім, деякі смартфони не підтримують новіші версії операційної системи, у такому разі необхідно задуматись про новий смартфон, радять фахівці.

В компанії зазначили, що не можуть гарантувати безпеку платежів на старих ОС, тому вирішили припинити підтримку версій Android нижче 9.

  • Розробники Google Wallet йдуть у ногу із часом, тому розробили нову функцію, яка дозволяє оцифрувати будь-який фізичний документ або платіжну картку.
  • Нагадаємо, що у США застосунок Google Pay припинив роботу, щоб об'єднатися з Google Wallet.
Джерело: Мінфін
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