Google Wallet припинив підтримку операційних систем Android, нижче версії 9. Для подальшого використання сервісу необхідно оновити смартфон до актуальної версії.
9 серпня 2024, 18:38
Google Wallet припинив підтримку ОС Android, які нижче за 9 версію
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Сервісом щодня користуються мільйони людей для покупок та подорожей, але після останнього оновлення деякі клієнти не можуть скористатися цією функцією.
В компанії зазначили, що Android 9 був випущений у 2018 році й вважається застарілою ОС, тому оновлення Google Wallet не повинно зачепити більшість користувачів.
Втім, деякі смартфони не підтримують новіші версії операційної системи, у такому разі необхідно задуматись про новий смартфон, радять фахівці.
В компанії зазначили, що не можуть гарантувати безпеку платежів на старих ОС, тому вирішили припинити підтримку версій Android нижче 9.
- Розробники Google Wallet йдуть у ногу із часом, тому розробили нову функцію, яка дозволяє оцифрувати будь-який фізичний документ або платіжну картку.
- Нагадаємо, що у США застосунок Google Pay припинив роботу, щоб об'єднатися з Google Wallet.
Джерело: Мінфін
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