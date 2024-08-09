Google Wallet припинив підтримку ОС Android, які нижче за 9 версію

Google Wallet припинив підтримку операційних систем Android, нижче версії 9. Для подальшого використання сервісу необхідно оновити смартфон до актуальної версії.

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Сервісом щодня користуються мільйони людей для покупок та подорожей, але після останнього оновлення деякі клієнти не можуть скористатися цією функцією.

В компанії зазначили, що Android 9 був випущений у 2018 році й вважається застарілою ОС, тому оновлення Google Wallet не повинно зачепити більшість користувачів.

Втім, деякі смартфони не підтримують новіші версії операційної системи, у такому разі необхідно задуматись про новий смартфон, радять фахівці.

В компанії зазначили, що не можуть гарантувати безпеку платежів на старих ОС, тому вирішили припинити підтримку версій Android нижче 9.