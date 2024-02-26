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26 лютого 2024, 17:45

Google Pay припинить роботу в США

Застосунок Google Pay припинить роботу в США, щоб об'єднатися з Google Wallet. Про це йдеться в офіційному блозі компанії.

Застосунок Google Pay припинить роботу в США, щоб об'єднатися з Google Wallet.

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Мобільний застосунок Google Pay функціонуватиме ще три місяці, а згодом здійснити переказ можна буде лише через сайт сервісу.

Як зазначається у релізі компанії Google, підтримку окремого застосунку Google Pay в Сполучених Штатах буде припинено 4 червня 2024 року в рамках стратегії консолідації платіжних послуг. Найпопулярніші функції — оплата дотиком в магазинах та управління платіжними методами, можна буде продовжувати використовувати прямо з Google Wallet, яким користуються в п’ять разів більше, ніж Google Pay в США.

Наразі Google зосереджується на Google Wallet, який вже має значно більше користувачів в 180 країнах світу. Відмінністю Google Wallet від Google Pay є міжнародна підтримка, а також зберігання інформації про проїзні на транспорт, державні посвідчення, водійські права і віртуальні ключі до автомобілів.

Водночас Google Pay залишиться доступний в Сінгапурі та Індії. Компанія пояснила такий крок «унікальними потребами цих країн». Google наголошує, що це рішення обумовлено бажанням спростити свої платіжні системи як для користувачів, так і для розробників.

Цей перехід відзначає ще один етап у розвитку платіжної екосистеми Google, яка розпочалася з Google Wallet у 2011 році та пройшла через різні трансформації з введенням Android Pay у 2015 році та об'єднанням сервісів у Google Pay у 2018 році. Тепер пріоритетом компанії є Google Wallet, який має ширший спектр функціональних можливостей, крім звичайних платежів.

Нагадаємо, що в Україні Google Pay припинив роботу ще у 2022 році.

Джерело: Мінфін
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